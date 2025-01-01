Столична община представя предпроектно проучване за възможностите за развитие на Княжевския лифт и създаване на нова въжена връзка между квартал Княжево и местността Копитото.

Отварят кабинковите лифтове „Ястребец“ и „Ситняково експрес“ за разходки в планината

Анализът е разработен от специализирана консултантска компания от Франция и разглежда различни технически, пространствени и инвестиционни сценарии за изграждане на съвременно лифтово съоръжение.

Съществуващият кабинков лифт е изграден 1962 г. и прекъсва работа през 1992 г. Капацитетът му е бил 600 души на час. Анализът установява, че машините, съоръженията и стълбовете са неизползваеми и не могат да се пуснат отново в действие.

Столична община стартира процес за обновяване на лифтовете на Витоша

В рамките на предпроектното проучване към консултантите са поставени следните въпроси:

Възможно ли е използването на съществуващото трасе на лифта;

Могат ли да бъдат използвани застроените петна на съществуващите станции при прилагане на нови технологии, без разширяване;

Възможно ли е удължаване на първата станция до последната спирка на трамвай № 5;

Столична община

Консултантите идентифицират потенциално място за нова първа станция на бъдещия лифт до последната спирка на трамвай № 5, което ще осигури удобна транспортна връзка.

От тази локация са разработени три варианта за трасе на новата въжена линия:

Директна линия без междинна станция; Линия с чупка при старата първа станция и използване на цялото старо трасе; Линия до нова междинна станция, с използване на старото трасе до Копитото.

Колко ще ни излезе ски почивката тази зима – прогнозите на родните курорти

Предложеният вариант предвижда използване на съществуващите стъпки на лифта, което запазва статута на съоръжението и не изисква нови процедури за обработване на ново трасе и носещи елементи.

Консултантите предлагат също да се проучи възможността за разширяване на функциите на крайната станция при Копитото, без промяна на застроеното петно на съществуващата станция. Идеята е обектът да бъде развит като мултифункционално пространство с обществен и туристически характер, включително зона за посетители, ресторант, панорамна площадка, които да повишат атрактивността на района.

Планираното време за пътуване от първата станция в Княжево до Копитото, с прекачване на междинна станция, е около 11 минути. Предвижда се запазване на капацитет от 600 души на час.

В проучването са представени и сходни примери от други държави, при които цените на билетите за подобни съоръжения варират между 8 и 18 евро.