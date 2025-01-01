Считано от днес, 18 декември, Даниел Минчев освобождава длъжността ръководител на Пресцентъра на Националния съвет на Българската социалистическа партия.



Благодарим му за професионализма, отдадеността и съвместната работа през изминалия период, пишат от БСП.

Изпълнителното бюро на БСП подава оставка



Ръководител на Пресцентъра на Националния съвет на Българската социалистическа партия заема Ани Шишова-Димчева. Тя има богат опит в медийната комуникация, познаване на политическите процеси и медийната среда в страната.