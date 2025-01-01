Софийска районна прокуратура внесе в съда обвинителен акт срещу мъж за нападение и закана за убийство.

Според обвинението инцидентът е станал на 25 юли 2024 г. на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в София.

Обвиняемият спрял автомобила си в средата на кръстовището пред колата на пострадалия, слязъл и без видима причина започнал да го удря с юмруци в главата. Нападението продължило въпреки намесата на трети човек.

След побоя пострадалият е получил лека телесна повреда – оток на носа, разкъсване и кръвонасядане на горната устна, оток на долната устна, както и охлузвания в гърдите.

По време на инцидента обвиняемият се заканил и с убийство, като отправил заплашителни думи към жертвата: „Абе аз Пилето не лежах, теб ли ще лежа, недосегаем съм. Ще те убия и няма да те лежа.“

По случая е водено досъдебно производство, в рамките на което са разпитани свидетели и са изготвени експертизи. Делото предстои да започне в Софийския районен съд.