Разследват взрив на газова бутилка в къща в Старозагорско, съобщиха от полицията.

На 17 декември е подаден сигнал от 52-годишен мъж за взрива в имота в село Плодовитово, собственост на 92-годишен мъж и 88-годишна жена.

Мъж и жена са с изгаряния след инцидент с газова бутилка в Русенско

В момента на взривяването двамата собственици са били вътре. Мъжът и жената са изведени от къщата.

Мъжът е прегледан и освободен - без наранявания, а жената е откарана с различни наранявания в болница в Стара Загора, по-късно е транспортирана в болница в Пловдив - с опасност за живота.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.