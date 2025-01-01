Мъж и жена пострадаха при инцидент с газова бутилка в дом във Ветово, съобщиха от полицията.

Произшествието е станало на 10 ноември. Установено е, че при използване на туристическа газова бутилка се е получило изтичане на газ, който се е възпламенил в помещението.

При инцидента са пострадали двама души - мъж на 62 години и жена на 76 години, които са получили изгаряния и са транспортирани в болница.

Нанесени са и материални щети по мебели, шкафове и тавана на помещението. Причината е най-вероятно е неправилно използване на нагревателния уред.