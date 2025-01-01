Народното събрание одобри промените за споделено родителство. Това обяви Александър Рашев от „Има такъв народ“.

"Ние приехме възможност съда да постановява споделено родителство между двама родители, когато и двете страни са поискали да упражняват родителските права. Съдът ще може да постановява най-добрия интерес на детето, след като анализира родителски капацитет", заяви той.

Той обяви, че мерките срещу родителското отчуждение или неспазване на съдебните решение не бяха приети в зала.

„Децата имат нужда от татко и мама, дори да са разделени“: Протестират за споделено родителство

"В никакъв случай този законопроект не засяга закона за домашно насилие. Всички мерки и права на жертвите са защитени. Ние не сме приели 50 на 50. Споделено родителство означава, че важните решения за детето ще взимат съвместно от двамата родители. Това са здравеопазване, образование и други важни потребности на децата. Никой не дели децата. Това е европейска практика. За съжаление втората част на реформите за неспазване на режимите и неизпълнение на съдебни решения бяха отхвърлени", обясни той.

Александър Рашев обяви, че те са предложили, когато два пъти в годината бъде нарушено даването на детето и се докаже, другият родител да може да заведе дело за отнемане на правата. "Не предложихме нищо крайно и радикално", заяви той.

По-рано днес граждани се събраха пред парламента на протест с искане за споделено родителство. Протестът се организира във Фейсбук от няколко организации – „Гласът на бащите“, фондация „Споделено родителство“ и „Бащите на Пловдив“. Официалното уведомление в Столична община за провеждането протеста е подадено от Любомир Петков.