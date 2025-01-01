Разкриха мащабно отвличане на мъж заради финансови облаги, има задържани, съобщиха на брифинг пред медиите от полицията и прокуратурата.

Случаят е от юли тази година, посочи заместник градският прокурор на София Десислава Петрова.

Късно вечерта на 1 юли 42-годишният мъж е бил насилствено отведен с автомобил от адреса, на който живее в София, от двама души, представили се за служители на МВР. Държан е против волята му на три различни адреса до ранните часове на 3 юли – в къща в софийското село Томпсън, в апартамент в Перник и в къща в София. Докато бил превозван с лека кола, имал поставена торба на главата. Според държавното обвинение в това време похитителите взели ключовете за дома на жертвата, портфейла му с всички банкови карти, а впоследствие и негов телефон, на който имал приложение за онлайн банкиране. Мъжът бил заставен да даде достъп на похитителите до банковите си сметки. Разследва се изтегляне на сума от сметките му в Нови Искър, както и за прехвърляне на около 94 000 лева чрез онлайн банкиране. Според прокуратурата сега тези пари са обърнати в криптовалути.

Водещ мотив за похищението е неуредени финансови отношения с част от участниците в отвличането.

За разследването са използвани специални разузнавателни средства, установен е целият път на движение на автомобилите, с които е била транспортирата жертвата на отвличането, подробности около подготовката и организацията, каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов и допълни, че се касае за хора, които са се занимавали с незаконно превеждане на мигранти през граница.

"След резкия спад на мигрантската вълна техният бизнес вече не е така доходоносен и започва преразпределение на противозаконно придобитите парични средства от тази дейност. По време на оперативно-издирвателната дейност, а вследствие на разпитите, установяваме, че се е готвило и ново отвличане с вече пригодена за това къща в Пловдив, където е следвало да се настани човек, който също се занимава с превеждане през граница на чужденци (каналджии) и той е имал над 1 млн. долара в криптопортфейл, които да прехвърли по същия начин, както е и настоящия случай", допълни Николов.

Шестима души са привлечени като обвиняеми, допълни прокурор Петрова.

„На всички тях е повдигнато обвинение за противозаконно лишаване от свобода на пострадалия, а на трима квалификацията включва и отвличане“, посочи тя и допълни, че не се касае за група, а за съучастие. Сред тях има 27-годишна жена - за е взета парична гаранция от 3000 лева, 4 души са с мярка "задържане до 72 часа", като ще бъде внесено искане "задържане под стража" спрямо тях и един се издирва.

Предвиденото наказание за отвличането е от 7 до 15 години, противозаконното лишаване от свобода е наказуемо до 6 години.