Промените в Семейния кодекс търсят баланс при защита на детето, написа във Фейсбук Деница Сачева (ГЕРБ-СДС), председател на парламентарната социална комисия.

Парламентът прие днес на второ течете промени в кодекса, които предвиждат възможност за споделено родителство.

"Днес приехме окончателно промени в Семейния кодекс, по които се работи повече от една година. Трудни текстове. Чувствителна тема. Истински човешки съдби. Детски съдби", коментира Сачева.

Законът вече дава повече възможности детето да запази връзката си и с майката, и с бащата – дори след раздяла, посочва председателят на социалната комисия. Не по презумпция, не насила, а след преценка на съда, който остава този, който решава дали съвместното упражняване на родителските права е възможно и безопасно, посочва Сачева.

По думите ѝ, промените търсят баланс при защита на детето, яснота за правата и задълженията на родителите, повече отговорност, по-малко използване на децата като средство за натиск или отмъщение

Регламентирахме и нещо много човешко – връзката родител – дете не е само в определен ден и час, а може да се поддържа и чрез разговори, съобщения, дистанционна комуникация, посочва Деница Сачева.

Важно е и че съдът може да разрешава спорове, законът – да поставя рамки. Но нито един текст не може да замести нормалния разговор между майка и баща, подчертава тя. По думите ѝ, децата не трябва да плащат цената на нечии конфликти.

Законът дава инструменти. От нас, възрастните, зависи дали ще ги използваме зряло. Промените влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“, завършва публикацията си Деница Сачева.