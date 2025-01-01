Летище Бургас ще увеличи броя на полетите през следващата година и ще подобри целогодишната си свързаност чрез нова Програма за стимулиране на полетите.

Това съобщиха от дружеството концесионер на аерогарата "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Концепцията на стратегическия план е представена днес по време наработна среща между ръководството на бургаското летище, представители на общините Бургас и Поморие, Областна администрация и Асоциацията на инкаминг агенциите в България.

Изграждат бързи зарядни станции за електромобили в Бургас

Програмата ще цели да привлече повече полети и да осигури устойчиво развитие на въздушната свързаност на региона, въпреки решението на българска компания да прекрати полетите си от Германия до Бургас.

По време на срещата е обсъден и напредъкът по рехабилитацията на пистата на Летище Бургас и координацията между институциите, туристическия сектор и концесионера за успешен летен сезон през следващата година.

БТА припомня, че ремонтът на летищната писта започна през ноември. Инвестицията на стойност над 50 милиона евро (около 100 милиона лева) се реализира от концесионера "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД и е част от дългосрочната стратегия на дружеството за устойчиво развитие и съответствие с международните стандарти за безопасност и сигурност. Пистата на бургаското летище е от 1962 година, като е ремонтирана само веднъж през 80-те години.

Няколко дни след началото на ремонта летище Бургас съобщи, че през лятото на 2026 година британската авиокомпания "Джет2.ком" (Jet2.com) ще започне полети между Лондон Гетуик и Бургас от 2 май догодина. Бургас ще бъде достъпен от общо 11 британски бази на авиопревозвача.