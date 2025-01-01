Символична първа копка за началото на проекта за пълна рехабилитация на пистата на Летище Бургас беше направена днес. Инвестицията на стойност над 50 милиона евро (около 100 милиона лева) се реализира от концесионера "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД и е част от дългосрочната стратегия на дружеството за устойчиво развитие и съответствие с международните стандарти за безопасност и сигурност. Заместник-министърът на транспорта и съобщенията Ангел Забуртов посочи, че това е една от най-големите инвестиции в авиационната инфраструктура у нас през последните години.

"Пистата на бургаското летище е от 1962 година, като е ремонтирана само веднъж през 80-те години. Днес се навършват 19 години от подписването на концесионния договор на "Фрапорт" за летищата Варна и Бургас. За тези години имаме инвестиции за повече от 400 млн. лева", каза той. Областният управител на Бургас Владимир Крумов отбеляза, че административните процедури са преминали бързо и в срок. Надяваме се пистата да бъде готова навреме и това да доведе до повече полети до и от Бургас, както и до по-голяма сигурност и устойчивост на въздушния транспорт в региона, каза той.

БТА

"Това е важен момент не само за Бургас, но и за цялата област. Този проект показва взаимодействието между бизнеса, държавата и общините“, добави кметът на Поморие Иван Алексиев. По думите му проектът е "голямата крачка към превръщането на Летище Бургас в целогодишно“. Заместник-кметът на Бургас Станимир Апостолов отбеляза, че общината приема новината за ремонта "със смесени чувства“. "Осъзнаваме необходимостта от този ремонт, но се надяваме това да е последният път, в който летището ще бъде затворено за толкова дълъг период“, каза той.

От страна на концесионера председателят на Надзорния съвет на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД Деница Вайсмантел подчерта, че за реализацията на проекта ще работят основно български компании. Когато дойдохме преди 19 години, това не беше така. Сега ще работим със "Стимекс", "Автомагистрали Черно море" и румънската "Юти", заяви тя. От своя страна главният изпълнителен директор на дружеството Михаел Ройш допълни, че това е най-голямата инвестиция в историята на Летище Бургас. Той разкри, че подготовката за ремонта на пистата на бургаското летище, е отнела 3 години.

По данни на концесионера ремонтните дейности ще обхванат около 1000 кв. м от пистата и 4250 кв. м от пътеката за рулиране. Завършването им е планирано така, че да осигури възможност за целогодишен трафик, започвайки от 2026 година. Летище Бургас ще бъде затворено за шест месеца. Обновената писта трябва да бъде откри на 1 май 2026 година.