Дъждовете на иранския остров Ормуз (Хормуз) тази седмица за кратко превърнаха брега на прочутия му Червен плаж във впечатляваща природна гледка, предаде Асошиейтед прес.
Зрелището се дължи на стичащите се по брега води, оцветени в наситено червени нюанси, които усилват наситеността на богатата на желязо почва на острова и я отмиват в морето.
Heavy rains have transformed Hormuz Island’s Red Beach into a surreal crimson seascape as iron-oxide-rich soil washed into the sea, nature’s unedited masterpiece, where land and ocean collide in radiant red.— PressTV Extra (@PresstvExtra) December 18, 2025
Follow: https://t.co/0EMmcJsEtj pic.twitter.com/aigyRGoWPx
Плажът е известен с яркочервения си пясък и скали, формирали се от високите концентрации на железен оксид.
Когато завали дъжд, както се случи във вторник, потоци червена почва се стичат към брега, оцветявайки както плажа, така и водата наоколо и създавайки рязък контраст със сините води на Персийския залив.
Heavy rains have turned an Iranian beach on Hormuz Island bright red after iron-oxide-rich soil from the area washed into the sea. pic.twitter.com/07lwRkdNn9— Al Jazeera English (@AJEnglish) December 17, 2025
Явлението редовно привлича туристи, фотографи и вниманието на социалните медии.
Освен визуалната си привлекателност, червената почва, локално известна като гелак, се изнася в ограничени количества и се използва в производството на козметика, пигменти и някои традиционни продукти.
Ормуз се намира в едноименния проток, където Персийският залив се среща с Оманския залив, на около 1080 километра южно от столицата на Иран, Техеран. Валежите са сравнително редки на сухия остров и се случват главно през зимата и ранната пролет.
Островът се е превърнал в популярна дестинация за посетители, привлечени от необичайните му пейзажи.