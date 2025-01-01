Дъждовете на иранския остров Ормуз (Хормуз) тази седмица за кратко превърнаха брега на прочутия му Червен плаж във впечатляваща природна гледка, предаде Асошиейтед прес.

Зрелището се дължи на стичащите се по брега води, оцветени в наситено червени нюанси, които усилват наситеността на богатата на желязо почва на острова и я отмиват в морето.

Плажът е известен с яркочервения си пясък и скали, формирали се от високите концентрации на железен оксид.

Когато завали дъжд, както се случи във вторник, потоци червена почва се стичат към брега, оцветявайки както плажа, така и водата наоколо и създавайки рязък контраст със сините води на Персийския залив.

Явлението редовно привлича туристи, фотографи и вниманието на социалните медии.

Освен визуалната си привлекателност, червената почва, локално известна като гелак, се изнася в ограничени количества и се използва в производството на козметика, пигменти и някои традиционни продукти.

Ормуз се намира в едноименния проток, където Персийският залив се среща с Оманския залив, на около 1080 километра южно от столицата на Иран, Техеран. Валежите са сравнително редки на сухия остров и се случват главно през зимата и ранната пролет.

Островът се е превърнал в популярна дестинация за посетители, привлечени от необичайните му пейзажи.