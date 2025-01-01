Граждани се събраха за пореден път в София и няколко големи града в страната на протест срещу правителството. Този път организаторите - от ПП-ДБ, мотивираха невдоволството с това, че управляващите са се опитали да предложат за обсъждане и гласуване редовния бюджет, изготвен от кабинета на Росен Желязков.

Протестът започна в 18 часам когато започна и демонстрацията на "Правосъдие за всеки" пред Съдебната палата.

ПП-ДБ: Управляващите се отказаха от „крадливия бюджет“ заради страх от протести

Организатори на другия протест с името „СарафOFF“ пък са от инициативата „Правосъдие за всеки“. Недоволните се събраха в 18:00 часа пред Съдебната палата, след което, около 19:00 часа, планират да се присъединят към протестиращите пред парламента.