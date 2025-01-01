Донорска ситуация е реализирана в Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра в сряда. Донорът е 22-годишна жена, чиито бъбреци ще дадат шанс за живот.

Това съобщи координаторът на екипа, извършил експлантацията, д-р Радослав Неделчев. „Крайното решение беше на родителите на починалото момиче. Те приеха присърце предложението и искаха, за което им благодарихме многократно.

Донорска ситуация в „Пирогов“: Двама души получиха шанс за живот

Вчера бъбреците бяха експлантирани от екип от „Александровска“ болница в София. Чрез „Евротрансплант“ изпратихме запитвания в Румъния за черния дроб, но получихме отговор, че няма подходящ реципиент“, каза д-р Неделчев.

Припомняме, че това е трета донорска ситуация в силистренската болница от началото на годината. При предишните две донорите бяха 73-годишни мъже, изпаднали в мозъчна смърт. Поради липса на подходящи реципиенти у нас органите им бяха предоставени на болници в Румъния по линия на споразумение със съседната ни страна.

От ръководството на болницата в Силистра съобщиха във Фейсбук, че тази година общият брой на трупните донори в страната е 12, една четвърт от тях са установени и кондиционирани в Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра.

„Това е ясен показател за високия професионализъм, отговорност и ангажираност на екипа на Отделението по анестезиология и интензивно лечение“, пише в публикацията.