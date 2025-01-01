От 19 декември тръгват новите електробуси, които ще обслужват градските линии в Монтана. Това каза пред журналисти кметът Златко Живков.

"Новите транспортни средства ще се движат по маршрутите от центъра до кварталите „Кошарник“, „Мала Кутловица“ и „Младост“ 2. Спирките са 11, разположени на седем локации, от днес по тях се поставят и разписанията", поясни Живков.

Монтирани са осем зарядни станции на 3 места - до пожарната, на автогарата и в жк. „Младост“ 2. Кметът посочи, че има затруднение с достъпа на електрическите автобуси до зарядните станции, защото много често пред тях има паркирани автомобили и апелира гражданите да бъдат съобразителни с този факт.

Откриха седем улици след основен ремонт в Монтана

Електробусите са доставени по проект „Мобилност и зелен транспорт в общините Монтана и Враца“, в който двата областни града са партньори. Общата стойност на проекта е 11 113 229 лева, от които 8 266 191 лева са безвъзмездно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост, 67 367 лева са допълващо национално финансиране от държавния бюджет, а 2 779 671 лева е собствен принос.

БТА

През 2026 година предстои вторият етап на проекта, който ще бъде финансиран от Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027“.

По него община Монтана ще получи още шест електрически автобуса, ще бъдат изградени също две стационарни и четири мобилни зарядни станции за тях. "Предвижда се четири от тези електробуси да допълнят линиите на градския транспорт, а два да покрият междуселищните линии от Монтана до селата Долно Белотинци и Горно Белотинци, които се намират на двата противоположни изхода от областния град", допълни Златко Живков.