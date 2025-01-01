Седем улици в квартал „Плиска“ в Монтана, на които е направен основен ремонт със средства от държавата и допълнително финансиране от Общината, бяха открити днес от кмета на Монтана Златко Живков.

По улиците са положени три пласта асфалтобетон, подменени са бордюри, направена е хоризонтална и вертикална маркировка, обособени са нови зелени площи и растителност, направена е подмяна на уличното осветление, поставени са нови табели на улиците, изградени са две нови детски площадки. Инфраструктурата в квартала вече е модерна и адекватна на 21-ви век.

В рамките на две години сменихме много неща в квартала - тръби на водопровод, настилки на улици, изградихме паркинги, някои блокове бяха санирани. Това е ново качество на живот и цени на имотите.

"Ние сме от малкото, които можем да покажем какво сме направили. Вижда се че в тази смутни времена общините са едни от малкото, които работят. Всяка време е добро, когато можеш и правиш нещо", заяви Златко Живков.

Той посочи, че стойността на ремонта е 2 236 000 лв. - средства от инвестиционната програма за общините на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Отделно от бюджета на Община Монтана са отделени 220 000 лв., с които е направен ремонт на улица „Климент Охридски“, която преминава през квартал „Плиска“.