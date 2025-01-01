Затвор до пет години за предоставяне на социална услуга за резидентна грижа без лиценз, ако вече е било наложено административно наказание, реши Народното събрание с приетите на второ четене промени в Наказателния кодекс.

Депутатите записаха – „който предоставя социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или социална услуга за осигуряване на подслон, без лиценз, който се изисква по закон, след като е бил наказан по административен ред за такова деяние, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от 1000 до 5000 лв. Санкцията се прилага и за лице, което управлява или представлява юридическо лице, предоставящо социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или социална услуга за осигуряване на подслон без лиценз и е бил наказан по административен ред за такова деяние.

Съдът пусна под гаранция мъжа, сочен за собственик на нелегалните домове за възрастни хора в Ягода

Парламентът предвиди затвор от една до шест години и глоба от 5000 до 20 000 лв., когато деянието е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително; чрез използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ; с цел имотна облага.

Лишаване от свобода от две до осем години и глоба от 10 000 до 50 000 лв. ще бъдат налагани, когато деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група; представлява опасен рецидив.

773 възрастни са починали в Ягода за 5 години, повечето са били настанени в нелегални домове

По предложение на Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) не беше приет текст, предвиждащ „който предоставя социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа или социална услуга за осигуряване на подслон или за асистентска подкрепа, или изпълнява работа на доставчик на такава услуга, наруши или не изпълни стандартите за качество и с това изложи на опасност живота или здравето на потребител на услугата, ако извършеното не представлява по-тежко престъпление, да се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация. Санкцията трябваше да засяга и лице, което управлява или представлява юридическо лице, което предоставя такава социална или интегрирана здравно-социална услуга.

Нина Димитрова от „БСП- Обединена левица“ възрази срещу отхвърлянето на текста и призова той да бъде приет. Наказателната отговорност е гаранция, че нито един възрастен няма да бъде заключен в нелицензиран социален дом, аргументира се тя. Това е и щит за работещите в системата, ще отдели добросъвестните от недобросъвестните служители, смята депутатът.