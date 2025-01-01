Да бъдат инкриминирани организирането и управляването на домове за възрастни хора без лиценз, реши на първо четене Народното събрание (НС) с приети единодушно със 172 гласа „за“ изменения в Наказателния кодекс. Вносител е Министерският съвет.

На наказание до три години лишаване от свобода или пробация ще подлежат управители на домове, които не спазват стандартите за качество на услугите и по този начин излагат на опасност живота или здравето на възрастните хора, предвидиха депутатите.

Предлага се с до пет години лишаване от свобода и глоба от 1000 лв. до 5000 лв. да бъдат наказвани лицата, които без лиценз предоставят услуги като дом за възрастни хора, ако в едногодишен срок, след като веднъж са били глобени, отново извършват такава дейност.

Ако юридическо лице се е обогатило от тази дейност, да търпи имуществена санкция от 100 000 лв., предвиждат промените, внесени от кабинета.

Предлага се престъплението да е по-тежко наказуемо, в случай че е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително чрез използване на документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ; с цел имотна облага; от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група или представлява опасен рецидив.

Променя се и Законът за социалните услуги, като се предвижда сериозно завишаване на глобите и имуществените санкции при предоставяне на социални услуги без лиценз, като те могат да достигнат до 30 000 лв. По-високи санкции са предвидени и при неспазване на законодателството и стандартите за качество. Когато тези нарушения са довели до неспазване на правата на потребителите, санкциите могат да достигнат до 25 000 лв.