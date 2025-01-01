Парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси прие с 12 гласа "за" промени в Наказателния кодекс (НК), засягащи домовете за възрастни хора. Законопроектът е предложен от Министерския съвет.

Предложените текстове за НК са в ангажимента, който поехме след откриването на „домовете на ужасите“ за възрастни хора. Извършени бяха огромен брой проверки. Над 400 възрастни съграждани са изведени от тези незаконни домове, каза пред депутатите от комисията министърът на правосъдието Георги Георгиев. По думите му, за да е трайна една промяна, тя трябва да е законодателна. Очевидно е неефективна досегашната административно-наказателна отговорност. Без значение как се наричат тези обекти, дали „Домове за възрастни хора“ или „Стаи под наем“, е важна дейността, която извършват, отбеляза Георгиев.

Той посочи, че текстовете предвиждат нарушаването на стандартите за живот и грижа в домовете да представлява административно нарушение. Когато нарушението застрашава живота и здравето на възрастните хора, се предвижда наказателна отговорност. Необходимо е да има наказателен отпор. Административните глоби от по няколкостотин лева са неефективни, защото годишният оборот на дома в Ягода е бил около 1 млн., допълни министърът.

Според Николета Кузманова от парламентарната група на „Има такъв народ“ и към момента има приложими текстове в НК относно престъпленията в тези домове. Каквито и промени да се приемат сега, ще бъдат неприложими, защото според НК при заварените случаи се прилагат вече приетите разпоредби в кодекса. Каквато и промяна да се приеме сега, тя ще бъде относима за случаи, които ще възникнат оттук нататък. За тези до момента няма да бъдат, коментира Кузманова.

Тя изрази и притеснението си относно твърде общата формулировка на нарушенията, което по думите ѝ е предпоставка за изкривяване на закона и заобикалянето му.

Откъде се попълват бланкетните норми извън НК. Трябва да сме наясно със стандартите на качество на услугата, за да можем да попълним тази бланкетна норма, тъй като тя служи за тяхното определяне. Тя не трябва да се създава от нулата, а да се опре на друга норматива, каза Кузманова.

Повечето норми в НК са бланкетни, защото няма как да се изброят всички нарушения. Повечето закони са така и по тази причина има органи, които следят за еднаквото прилагане на нормите в страната, посочи Хамид Хамид от парламентарната група на „ДПС – Ново начало“.

Съдия Лада Паунова отбеляза, че в Наредбата за качеството на социалните услуги са описани съответните критерии.

Според Христо Расташки от парламентарната група на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) глобите не са завишени достатъчно и все още остава проблемът със събирането им.