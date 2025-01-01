Във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България, МВР обяви временно прекъсване на достъпа до Портала за електронни административни услуги (ПЕАУ) и до ПОС терминалите за картови плащания. Прекъсването се налага заради технологични и конфигурационни промени, свързани с прехода към новата валута.

Недостъпност на ПЕАУ

От 12:00 часа на 31 декември до 18:00 часа на 1 януари 2026 г. порталът за електронни административни услуги ще бъде временно недостъпен за всички потребители. Това включва подаване на заявления, проверка на административни документи и други услуги, които обикновено се извършват онлайн.

Прекъсване на картовите плащания

Същевременно в същия период няма да се извършват и плащания чрез мобилните ПОС устройства в патрулните автомобили на МВР, нито чрез стационарните ПОС терминали във всички районни управления, отдели и сектори „Пътна полиция“ на СДВР/ОДМВР, граничните контролно-пропускателни пунктове и звената на „Български документи за самоличност“. Това означава, че гражданите няма да могат да плащат глоби по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) чрез картови разплащания в тези обекти в рамките на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г.

Какво да правят гражданите

Ако се наложи плащане на глоби по ЗДвП в периода на временното спиране, служителите на МВР ще насочват гражданите към други начини на разплащане. Подробна информация за възможните алтернативни методи може да се намери на интернет страницата на „Пътна полиция“ в рубриката „Административни услуги“, тема „Заплащане на глоби за извършени нарушения“: https://www.mvr.bg/opp.