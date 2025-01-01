На 4 ноември ще бъде подписано споразумение с Република Северна Македония за общия трансграничен тунел, част от Коридор №8, каза на брифинг в Кюстендил заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

Железопътните участъци на Коридор №8 от Радомир до Перник и от Перник до София са върнати в инвестиционната програма на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. „Търгът за единия е вече обявен, търгът за втория участък ще бъде обявен до края на годината“, посочи вицепремиерът Караджов.

За трасето от Радомир до Гюешево до края на годината ще бъде приет нов проект за почти изцяло ново трасе, по което движението на влаковете ще бъде със скорост до 160 км/час. „Най-вероятният срок, в който ще се обяви търгът за неговото построяване, е средата на следващата година“, каза Караджов и допълни, че търгът за строителство на последните 2,4 км от Коридор №8 на българска територия е вече обявен.

Вицепремиерът посочи, че новото високоскоростно железопътно трасе ще свързва центъра на София с границата при с. Гюешево и минава извън границите на населените места, като в зависимост от разстоянието до дадено населено място ще се организира довеждащ транспорт.