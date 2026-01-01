Сепаратистите в канадската провинция Алберта засилват кампанията си за събиране на подписи, целяща свикването на референдум за независимост в западния регион, който отдавна се оплаква, че икономиката му е забавяна от останалата част на Канада, предаде Ройтерс.

Доброволците, обикалящи от врата на врата, се надяват до 2 май да съберат около 177 000 подписа, или 10 процента от броя на регистрираните гласоподавали в провинцията, което е и прагът, необходим за произвеждането на референдум, иницииран от гражданите, за отделяне от Канада.

Макар и да е малко вероятно да доведе до отделянето на Алберта, кампанията представлява предизвикателство за усилията на министър-председателя Марк Карни да представи единен канадски фронт предвид митата и заплахите за анексиране на страната от американския президент Доналд Тръмп.

Според проучвания на общественото мнение около 70 процента от жителите на провинцията искат тя да остане част от Канада.

В живописния град Хай Ривър, разположен в подножието на Скалистите планини, в една спокойна сутрин няколко жители се спряха пред тих търговски център, за да подпишат петиция за независимост. Макар че някои изразиха личното си възхищение от Тръмп, повечето заявиха, че присъединяването към САЩ не е тяхната цел - те искат Алберта да бъде самостоятелна държава.

Карни към Тръмп: Канада не се продава

В Алберта, политически консервативна провинция, в която се добива по-голямата част от петрола и природния газ в Канада, от години се забелязва силно недоволство, че последователните либерални правителства в Отава са ограничили рентабилността на индустрия с налагането на тежки екологични регулации.

Джеф Рат, пламенният говорител на групата "Алберта Просперити Проджект" (Alberta Prosperity Project), която подкрепя независимостта, заяви, че сепаратисткото движение набира скорост. Той потвърди, че през януари той и други активисти са се срещнали с представители на Държавния департамент на САЩ във Вашингтон, за да разберат как американската администрация би реагирала на независимостта на Алберта.

Рат подчерта, че е лансирал идеята за нов нефтопровод от Алберта до САЩ, на която според него американските власти са отговорили положително, като са изразили безпокойство относно плановете на Отава да продава повече енергия на Китай.

"Единственото, което ни интересува, е свободна и независима Алберта, а не" да станем щат на САЩ, каза Рат.

Представител на Белия дом заяви, че американските власти се срещат често с групи от гражданското общество и че не е била изразена подкрепа или ангажимент към никоя от тях. Представител на Държавния департамент на САЩ потвърди, че са се провеждали срещи на ниво служители без участието на кадри от ръководството, но заяви, че в бъдеще няма да има такива срещи.

Попитан за съобщенията, че представители на администрацията на Тръмп са се срещнали със сепаратисти от Алберта, искащи независимост, Карни заяви, че очаква САЩ "да зачитат суверенитета на Канада".