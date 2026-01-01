Повече от шест тона наркотици, пренасяни от т. нар. мулета, са били иззети във Франция през 2025 г., което представлява "феномен от значителен мащаб", заяви Агенцията за борба с наркотиците, цитирана от Франс прес.

Според данните през 2025 г. са конфискувани общо 6,6 тона наркотични вещества, при 6,8 тона през 2024 г., включително близо 2,9 тона кокаин и 2,7 тона канабис. Трафикът "натоварва сериозно правоохранителните служби", посочва агенцията.

Кокаинът, предназначен за континентална Франция, идва основно от Френска Гвиана, Карибските територии и Бразилия.

През 2025 г. са били прeхванати 1322 "мулета", спрямо 1607 година по-рано. Спадът при "мулетата", пренасящи кокаин, се обяснява с промени в маршрутите, различия в контролните мерки, както и с пренасочване на част от трафика към морски пътища или карго полети.

Чрез "мулета" във Франция са внесени най-малко 20 тона кокаин, основно през парижките летища. Според оценките дори едно успешно преминаване на всеки десет осигурява рентабилност на схемите.

Трафикантите използват три основни типа мулета: лица, които поглъщат наркотиците (до 3,5 кг), такива, които ги носят в себе си, и пътници, които ги укриват в багажа.

През март шестима пътници от един и същ полет от Форт дьо Франс бяха арестувани на летище "Шарл дьо Гол" в Париж, след като в багажа им бяха открити над 200 кг кокаин.

Средното пренасяно количество от въздушни мулета е 2,6 кг. В 57% от случаите мулетата са мъже с френско гражданство. Заплащането за подобни курсове варира между 1500 и 10 000 евро в зависимост от количеството и начина на транспортиране.