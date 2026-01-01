Спипаха голямо количество контрабандни цигари заа 958 756 евро на "Капитан Андреево", съобщиха от Агнеция "Митници".

На 11 февруари на пункта пристига влекач с полуремарке с турска регистрация. Водачът - турски гражданин, представя документи за превозваната стока - алуминиево фолио, керамика и метални сведрла и шила, от Турция за Нидерландия.

Митническите служители селектират камиона за щателна митническа проверка, включително с рентгенова апаратура, при която са отбелязани необичайни плътности в превозвания товар.

В хода на контролните действия в товарното помещение се установява, че по-голяма част от кашоните са пълни вместо с декларираната стока със стекове цигари от различни марки, всички с турски акцизен бандерол.

Общото количество на откритите тютюневи изделия е 4 989 400 къса - 249 470 кутии цигари на стойност 958 756 евро. По случая се води разследване под надзора на прокуратурата.