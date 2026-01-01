Тримесечно куче е открито вързано за дърво в гръцкия град Кардица. То е било подложено на сексуално насилие, съобщи taxydromos.gr. Доброволци от организация за защита на животните откарали животното при ветеринарен лекар, който потвърдил за извършеното с кръгъл предмет сексуално насилие.

Служител по защита на животните предал на полицията въжето и колана, използвани при престъплението, за ДНК анализ.

Последният оцелял: спасиха куче от двора на „царицата на мъченията“ в Царевец

Кучето, на име Агапи, се е възстановило. След като извършил ужасяващото престъпление, собственикът вързал краката и врата на животното за дърво.

Тримесечното кученце било открито на 24 януари от местна жителка, която разхождала домашния си любимец. Тя чула писъците от болка на кучето и веднага потърсила помощ от членове на група за защита на животните. Кученцето било вързано с колан около врата, а въже било стегнато около врата му, като десният и левият му крак също били здраво вързани.