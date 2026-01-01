По внесен обвинителен акт на Софийската районна прокуратура е осъден 38-годишен мъж за кражба на вещи от две лица.

На 2 август 2025 г. от надземен паркинг пред магазин в София от багажното отделение на лек автомобил, обвиняемият С.А. е отнел вещи на обща стойност от 8042 лева, от владението на О.В. без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

След това на 5 август 2025 г. обвиняемият отишъл да заложи част от откраднатите вещи и отнел от заложна къща в София акумулаторен перфоратор в комплект с куфар, батерии и зарядно устройство на стойност от 720 лева.

По случая е водено досъдебно производство. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи, сочещи за виновността на С.А. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд призна С.А. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, което е намалено с една трета, тъй като е водено по реда на съкратеното съдебно следствие. Наказанието следва да се изтърпи ефективно при първоначален „строг“ режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.