Туризмът, заедно с транспорта, е секторът, който ще има най-видимите и краткосрочни положителни ефекти от приемането на еврото от България. Това коментира зам.-министърът на финансите Методи Методиев по време на дискусия на тема "Еврото, околната среда и устойчивият туризъм: Нови хоризонти в обща валута".

Тя се проведе в зала „Европа“ на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) по инициатива на министрите на околната среда и водите Манол Генов и на туризма Мирослав Боршош с експертната подкрепа на Министерството на финансите. Дискусията бе открита от зам.-министъра на околната среда и водите Атанас Костадинов, като изказвания направиха след него и и зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева, и зам.-министърът на финансите Методи Методиев. Участие взеха кметове на общини, които провеждат активна политика по развитие на устойчив туризъм.

Според Методи Методиев това е и секторът, върху който благоприятно въздействие е оказало и влизането на страната ни в Шенген. Зам.-министърът на финансите обясни, че еврото ще гарантира по-лесна съпоставимост на цените. Ще отпадне необходимостта от валутна обмяна и ще се намалят трансакционните разходи, посочи също Методиев. По думите му се очаква и повишение на броя на туристите. Методиев даде пример с Хърватия, в която след приемането на еврото се е увеличил делът на туристите.

Зам.-министърът припомни, че от 8 август има двойното обозначаване на цените на стоките и услугите в лева и в евро. В началото на октомври е другата важна дата, в която всички информационни системи на публичните администрации трябва да бъдат приведени в режим готовност за работа с еврото, каза още той. Към 31 юли 233 от 265 общини са привели своите нормативни документи в съответствие с това да работят с евро от 1 януари 2026 г., съобщи Методиев. Той добави също, че 246 общини са готови с адаптацията на информационните и комуникационни системи за еврото. Държавата и публичните органи се движат с добри темпове, увери зам.-кметът.

Очаква се на 1 ноември да започне и зареждането на банките, пощите и търговците с банкноти и монети в евро. Търговските банки, заедно с "Български пощи", имат ангажимента безплатно през първите 6 месеца да превалутират левове в евро, а БНБ ще извършва тази дейност също безплатно, но безсрочно, информира още зам.-министърът на финансите.

Според зам.-министъра на туризма Ирена Георгиева еврото ще създаде по-благоприятна среда за привличане на чуждестранни инвестиции в устойчиви туристически обекти – от енергийно ефективни хотели до екоселища и образователни центрове. Все повече такива обекти има в страната.

Лесният достъп до България и по-голямата предвидимост на цените ще привлекат туристи особено в по-непознати региони, каза още зам.-министър Георгиева. По думите ѝ има възможност да се насърчат и по-малки групи индивидуални туристи да посетят страната. Георгиева посочи, че еврото е предпочитаната валута при почти 40 на сто от трансграничните плащания в световен мащаб и за почти половината от износа на Европейския съюз в световен мащаб.

Тя изрази мнение, че приемането на еврото от България през януари догодина ще бъде посрещнато добре от туристите. Зам.-министърът даде пример с развитието на страната след приемането ѝ в Шенген.

Приемането на България в Шенген отвори широко вратите на туризма и страната ни продължава да се утвърждава като сигурна дестинация, каза тя. За периода януари - май 2025 г. са отчетени близо 2,7 милиона регистрации на туристи в местата за настаняване. Реализирани са над 6 милиона нощувки. Ръстът на туристите спрямо същия период на 2024 г. е 6,8 на сто, а на нощувките - 5,2 на сто, съобщи Георгиева.

На фона на многобройните предизвикателства, пред които светът е изправен днес, туризмът остава основен двигател на икономическото развитие и културното сближаване между хората, заяви зам.-министърът на туризма. Изграждането на положителен имидж е ключово, отбеляза Георгиева.

Приемането на България в еврозоната е не само икономически процес, но и възможност за изграждане на нова идентичност на страната ни в европейски и глобален контекст, коментира също зам.-министърът. Туристическият сектор приема съвсем естествено този процес без недоверие и стрес, каза Георгиева.

Кметове на общини и експерти от туристическия бранш също се обединиха около мнението, че туризмът ще се развива добре след приемането на еврото, защото ще даде възможност за привличане на повече чуждестранни туристи и инвеститори. Страната ни трябва да се възползва от шанса да се рекламира като екосъобразна дестинация с исторически забележителности и културни събития.

Държавата трябва да инвестира в силна реклама и да атакува чуждестранните държави, коментира кметът на Кюстендил Огнян Атанасов, според когото страната ни не е достатъчно силно представена зад граница. Той очаква туристопотокът да се увеличи след приемането на еврото. С влизането в еврозоната ставаме по-предвидим партньор, посочи също Атанасов.

Кюстендил има дадености, които трябва да бъдат показани по най-добрия начин, смята кметът. Колко са местата, които могат да съчетаят гореща минерална вода, удостоверена с балнеологична оценка от Министерството на здравеопазването, които имат ски писти в близост до града и обекти с хилядолетна история, с вкусна храна и силна културна програма, каза Атанасов относно даденостите на Кюстендил. Той посочи и хубави природни гледки като каньона Шегава.

Не трябва да има подвеждаща реклама, а трябва да се инвестира в пътна свързаност, пречиствателни станции, здравеопазване, коментира кметът на Царево Марин Киров. С еврото ставаме по-предпочитана и разпознаваема дестинация за чуждестранни инвеститори и туристи, смята той. Откакто се видя реален хоризонт за приемане на еврото, се появи корейски инвеститор в община Царево, който ще изгражда многопрофилна болница и това е пряко свързано с валутата, коментира кметът. Еврото е обединяващ елемент, който ще даде голямо поле за реклама, каза също той.

Царево е с над 60 км брегова ивица с 23 плажа. Имаме много плажове в защитени територии като Силистар, също и диви плажове, защитени местности, посочи градоначалникът. Продължаваме да сме привлекателно място и за българския, и за чуждестранния турист, каза той. Според него се забелязва все по-голямо желание у хората за екологичен и природосъобразен туризъм. Той счита, че тази тенденция може да се развие с приемането на България в еврозоната. По думите му има силен интерес за къмпингуване. Кметът обаче коментира, че това трябва да става в добре уредени места. Кулинарията е област, в която кметът на Царево също вижда възможност за реклама на страната ни.

В община Панагюрище също виждаме огромен потенциал от влизането в еврозоната, каза зам.-кметът на Панагюрище Ивайло Иванов. Туризмът в Панагюрище не е на нивото, на което може да бъде, отбеляза той. Във връзка с влизането в еврозоната искаме да увеличаваме потока от чуждестранни туристи, за целта инициираме срещи с посланици, посочи Иванов.

Според Люба Желева, директор на дирекция "Туризъм и Европейски фондове и програми", също има нужда от реклама на чуждестранните пазари. Община Приморско непрестанно работи за опазване на околната среда, увери тя. Забелязваме ръст на туристите най-вече през август, посочи експертът. Желева изрази надежда, че ще се подобри и инфраструктурата.

Ключово за българите и икономиката е пълноправното ни членство в еврозоната, каза Полина Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. Тя посочи, че след януари 2026 г. България ще бъде сред напредналите европейски държави. По думите й развитието на туризма, на фона на приемането на единната европейска валута, показва синергията между държавата и местната власт. Тя посочи, че има примери за кметове, които със своето лидерство успяват в рамките на един мандат да реализират успешна програма за развитието на региона.

Влизането на България в еврозоната е огромна възможност за силно рекламно послание на самата държава като дестинация и погледът на света ще се обърне към нас, коментира още Карастоянова.

Експертът отбеляза, че в света все повече се надгражда концепцията за екотуризъм, за предлагане на биохрани в контекста на философията за дълголетие. Чистият въздух, чистата вода и храна, в съчетание с природата, се превръщат в значима даденост, отбеляза още Карастоянова.