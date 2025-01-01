Военен дрон беше открит на плажа „Хармани“ край Созопол, съобщиха от Министерство на отбраната. Около 11:30 часа безпилотният летателен апарат е взривен контролирано.

Сигналът е бил подаден на телефон 112 около 8:00 часа тази сутрин от плажуващи, забелязали обекта в близост до брега. На мястото са пристигнали полицаи, които са отцепили района. Искане за участие на военнослужещи е получено в 10.00 часа от Областна администрация Бургас, съобщиха по-късно от Министерството на отбраната.

По счупените крила и раковините по корпуса може да се предположи, че безпилотният летателен апарат е престоял във водата няколко месеца.

Специализиран екип от сапьори от Военноморските сили на Република България също е пристигнал на място, за да извърши оглед и да обезвреди дрона.

Активирана е група за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от ВМС. По заповед на заместник-командира на ВМС флотилен адмирал Ваньо Мусински, групата с ръководител капитан III ранг Живко Карчев, е тръгнала от Военноморска база Бургас към мястото, където е открит предметът.

Военнослужещите констатирали, че откритият предмет е дрон, непознат модел, и не може да се определи дали има бойна част. От гледна точка на сигурността, по предложение на груповия отговорник, заместник-командирът на ВМС флотилен адмирал Мусински разреши унищожаването на дрона да се извърши на място, при стриктно спазване на мерките за безопасност и регламентиращите документи, съобщиха от МО.

"Не сме сигурни дали е украински, може да е руски. Той е донесен от течението на Черно море, военните са го обезопасили", посочи по-късно вътрешният министър Даниел Митов на въпрос на журналисти за дрона.

Няма пострадали хора и не са нанесени материални щети. Районът остава с ограничен достъп до приключване на огледа. Произходът и траекторията на дрона се изясняват.