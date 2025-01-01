"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 13 август - сряда във връзка с подмяна на редуктор за налягане на ул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Никола Пиколо“, кв. „Симеоново“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Проф. Боян Ничев, ул. „Горска ела“, ул. „Симеоновско шосе“, ул. „Околовръстен път“, ул. 82, ул. „Шумако“ и ул. „Ягода“.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Симеоновско шосе“ на кръстовището с ул. „Босилек“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.