"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.
На 13 август - сряда във връзка с подмяна на редуктор за налягане на ул. „Симеоновско шосе“ и ул. „Никола Пиколо“, кв. „Симеоново“ се налага спиране на водоподаването от 9:30 до 21:30 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: ул. „Проф. Боян Ничев, ул. „Горска ела“, ул. „Симеоновско шосе“, ул. „Околовръстен път“, ул. 82, ул. „Шумако“ и ул. „Ягода“.
Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна
При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Симеоновско шосе“ на кръстовището с ул. „Босилек“.
Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.
Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops.