В изпълнение на молба за правна помощ на Националното антикорупционно бюро на Украйна екип от следователи на Националната следствена служба (НСлС) извършва претърсвания и изземвания в жилища и офиси в София и страната, съобщиха от държавното обвинение.

Молбата е свързана с разследване на корупционни престъпления в Украйна, извършени при търговия с оръжие на завишени цени.

В претърсванията участват множество следователи от НСлС, служители на ГДБОП-МВР и на Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ). Действията се извършват под надзора на Върховна касационна прокуратура.

Едно от местата, където тече акцията, е в сграда, намираща се а столичния бул. „Черни връх”, съобщи NOVA. Според Търговския регистър на осмия ѝ етаж се намира седалището на фирма, която се занимава с производство на оръжие и боеприпаси, както и стоки и технологии с възможна двойна употреба.

Няма информация за задържани лица.

