Украинските войски са обстрелвали територията в близост до Запорожката АЕЦ, в резултат на което се е запалила суха растителност и има дим, заяви назначеният от Москва губернатор на окупираната от Русия част от украинската Запорожка област Евгений Балицки, цитиран от ТАСС.

По думите на Балицки няма заплаха за централата и населението на Енергодар.

"Противникът извърши опит за обстрел на територията в близост до Запорожката АЕЦ. В резултат на това възникна пожар на суха растителност, който предизвика задимяване около централата. Моля, запазете спокойствие, няма заплаха, централата работи в нормален режим. Ситуацията е напълно овладяна и няма никакви последствия за централата и жителите. Радиационният фон около АЕЦ и град Енергодар е нормален", написа Балицки в канала си в "Teлеграм".

Служители на министерството на извънредните ситуации работят на площадката, те ликвидират огнищата на пожара, допълни губернаторът.

По-рано украинското министерство на енергетиката съобщи, че е бил засечен дим в близост до товарното пристанище на окупираната от Русия Запорожка АЕЦ, предаде Ройтерс.

"В момента се установява точното място на пожара и възможните последици от него. Подчертаваме, че товарното пристанище се намира извън защитения периметър на централата", се казва в изявлението, публикувано в "Teлеграм".

В същото време министерството на енергетиката отбеляза, че този инцидент за пореден път насочва вниманието към заплахите, породени от руската окупация на най-голямата атомна електроцентрала в Европа, информира Укринформ. В текста се подчертава, че всякакви провокации или военни действия на индустриалната площадка на Запорожката АЕЦ може да доведат до непредсказуеми и катастрофални последици за целия континент.