На 11 август в РУ–Девин е подадена жалба от 46-годишна жена, която е станала жертва на измама.

Инцидентът се е случил на 4 август около 15:30 часа и е осъществен чрез мобилното приложение WhatsApp от чуждестранен телефонен номер с немски код.

Неизвестен извършител е въвел потърпевшата в заблуждение, като я заплашвал нея и семейството ѝ. Под този натиск жената е била убедена да направи банкови преводи на обща стойност 6 000 лева.

Според разказа на пострадалата, измамникът я убедил, че на границата има куфар с пари от незаконни дейности, регистриран на нейно име, и че тя може да бъде арестувана, ако не преведе сумата за „уреждане на проблема“.

По случая е образувано досъдебно производство, като в момента се провежда проверка. Полицията призовава гражданите да бъдат особено внимателни при подобни заплахи и да не превеждат пари по подобни искания, а незабавно да сигнализират компетентните органи.