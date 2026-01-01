Пожар обхвана сухи треви в района около завод „Керамира" край Бургас, по пътя за Каблешково, съобщи директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" – Бургас комисар Николай Николаев.

Пожар в столичния квартал „Младост", горят сухи треви (СНИМКИ)

Сигналът за инцидента е получен около 13:00 часа. На място са изпратени пет пожарни автомобила с екипи, които работят по овладяване и потушаване на пламъците.

Силен вятър затруднява гасенето. Към момента няма данни за пострадали хора или увредени сгради. Гасенето на пожара продължава.