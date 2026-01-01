Българският писател Георги Господинов е носител на наградата „Жан Моне“ за европейска литература за 2026 г. Отличието е присъдено за романа му „Градинарят и смъртта“, издаден на френски език в превод на Мари Врина от френското издателство „Галимар“ (Gallimard).

Официалното съобщение за наградата бе снощи от френски медии, съобщи самият Господинов в профила си във Facebook. „Радвам се да съобщя, че наградата Jean Monnet 2026 за европейска литература отива при „Градинарят и смъртта“, превод на френски Мари Врина, Gallimard!“, написа писателят.

Председателят на журито Жерар дьо Кортанс определя книгата като „книга на светлината срещу черната дупка на смъртта“.

Господинов подчертава и символиката на отличието, носещо името на един от бащите на съвременна Европа. „Жан Моне е един от бащите на съвременна Европа, което също ме радва, особено днес и конкретно тук“, посочва писателят.

Сред предишните носители на наградата „Жан Моне“ са Антонио Табуки, Патрик Модиано, Анжел Вагенщайн, Йон Калман Стефансон, Иън Макюън и Паскал Киняр.

„Градинарят и смъртта“ е била в конкуренция с произведения на редица утвърдени съвременни автори, сред които Джени Ерпенбек, Леа Ипи, Хавиер Серкас, Джоузеф О'Конър и Андреа Баяни.

Новото международно признание затвърждава присъствието на Георги Господинов на европейската литературна сцена. През 2023 г. той стана първият български писател, спечелил международната литературна награда „Букър“ с романа „Времеубежище“, в съавторство с преводачката Анджела Родел.