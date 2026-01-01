Писателят Георги Господинов е удостоен с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Националния институт за източни езици и цивилизации (INALCO) в Париж, съобщиха от издателство „Жанет 45“. Господинов е отличен за приноса си към европейската и световната литература. Церемонията се състоя в сградата на INALCO в Париж.

„Развълнувани сме да обявим, че на официална церемония снощи, 30 март 2026 г., писателят Георги Господинов бе удостоен с титлата „Доктор хонорис кауза“ на Националния институт за източни езици и цивилизации (INALCO) в Париж", написаха от ИК „Жанет 45“.

„Разказването на истории, писането на книги и превеждането на книги е част от спасяването на света. Защото спасява човека в нас. И оттам спасява самия живот“, каза Господинов в словото си на церемонията.

В тържественото представяне на българския писател Мари Врина-Николов, дългогодишна преводачка и професор по български език и литература в INALCO, описа приноса на Господинов към световната литература и дълбоко човешките идеи, които стоят зад неговите книги.

„Твоето творчество размества линиите в българското литературно поле. Превръщайки се в част от световната литература благодарение на преводите си на всички континенти, то надхвърля дихотомията „локално“ / „универсално“, „център“ / „периферии“ и показва, че една ситуирана литература създава въображаем свят и език, които могат да бъдат четени, превеждани и споделяни, влизайки в диалог с множество текстове от световната литература“, каза в словото си Мари Врина-Николов за творчеството на Господинов. „То ни напомня също, че литературата е не само създател на въображаеми светове, но и етически и политически акт“, добави литераторката.

Успехът във Франция на българския писател тръгва от превода на „Естествен роман“, дело на Мари Врина, публикуван точно преди 25 години. Френскоезичното издание на „Физика на тъгата“ печели наградата „Ян Михалски“, а френският превод на стихосбирката „Там, където не сме“ получи преди две години престижната награда „Маларме“ за чуждоезична поезия. Господинов е Кавалер на ордена за литература и изкуство на Франция.

Националният институт за източни езици и цивилизации (INALCO) е висше учебно заведение, основано през 1669 г. (преди 357 години). Институтът предлага специализация по 104 езика от Централна и Източна Европа, Африка, Азия, Америка и Океания. Това го превръща в своеобразен хъб на многоезичието и многокултурието от всички континенти, казват издателите.