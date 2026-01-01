България се превърна във водеща новина в румънските медии не само заради резултатите от изборите за 52-о Народно събрание, но и по повод предстоящо културно събитие с наше участие, предава кореспондент на БТА Мартина Ганчева. Над 20 местни телевизии, вестници и агенции предават, че от 3 до 7 юни страната ни ще бъде почетен гост на Международния панаир на книгата „Букфест“ (Bookfest) в Букурещ.

„Това е възможност да се преоткрие съвременната българска литература и да се изследва културното многообразие на съседната страна чрез книгите, авторите, преводачите и издателите, които ще участват в събитието“, пишат румънските медии, като се позовават на информация на Министерството на културата на България.

Повече от 20 гости ще има в българската делегация, която ще включва и Георги Господинов – най-превежданият съвременен български писател и носител на международната литературна награда „Букър“. Той ще пристигне в Букурещ, за да участва в богата поредица от дебати, представяния на книги и сесии за автографи.

„За „Букфест“ се фокусирахме върху това да поканим важни имена от съвременната ни литературна сцена, които не само са високо оценени и признати на местно ниво, но и наскоро са преведени с нови книги на румънски език, като Георги Господинов, Йоана Елми, Елена Алексиева, Надя Радулова, Костадин Костадинов, Емил Андреев, както и една от най-изявените ни детски писатели – Петя Кокудева“, посочва цитираният източник.

Председателят на Асоциацията на румънските издатели Григоре Арсене изрази надежда, че участието на България в „Букфест“ ще даде възможност за по-добро опознаване на литературата на съседната страна.

„България има култура, която, макар и много близка до нас географски и исторически, все още остава недостатъчно позната у нас. Надеждата ми е, че това издание на „Букфест“ ще ни помогне да я открием по-добре“, посочва той.

Участието на страната ни като почетен гост ще включва, освен събития, посветени на литературата, и представяния на съвременния български литературен пейзаж, анализи на книжния пазар и дискусии за тенденциите в издателската област. Ще бъдат разгледани и възможности за отпускане на грантове и програми за финансиране, както и теми, свързани с литературни фестивали и програми за обмен.

Българският щанд е реализиран с подкрепата на Министерството на културата на Република България. На него посетителите ще намерят разнообразен избор от книги на български език, както и румънски издания на известни български книги.