Бургас за пореден път произвежда добри новини в борбата с престъпността. Това заяви окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев във Facebook по повод разкритата голяма пратка наркотици в камион на входа на града.

По-рано министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че служители на МВР са задържали стотици килограми кокаин и марихуана при специализирана операция в Бургас.

„В Бургас е нанесен мощен удар върху наркоразпространението. Така трябва да се работи, за да се върне доверието на хората“, написа Чинев.

Той определи акцията като поредно постижение на правоохранителните органи в региона.

Доживотен затвор за шофьора, причинил смъртта на двама полицаи

В публикацията си окръжният прокурор посочи и друга знакова новина от днешния ден – присъдата на Апелативния съд в Бургас срещу сирийския гражданин Омар Аднан.

Съдът му наложи наказание „доживотен затвор“ за причиняването на смъртта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев.

Двамата служители на МВР загинаха при изпълнение на служебните си задължения, след като автобус, превозващ нелегални мигранти, се вряза в патрулния им автомобил.

Според Георги Чинев днешните две развития показват резултатите от работата на институциите в борбата с тежката престъпност.

„Бургас за пореден път днес произвежда добрите новини в борбата с престъпността“, подчерта прокурорът.