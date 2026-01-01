Поведението на сръбските власти във връзка с погребението на осъдения за военни престъпления Ратко Младич ще бъде важен тест за официален Белград, който ще покаже дали страната споделя европейските ценности.

Това заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос, съобщи Радио „Свободна Европа“.

„В момента в Сърбия се случват много неща и ние ги следим внимателно. Всичко това може да повлияе на начина, по който държавите членки оценяват Сърбия. Въпросът не е само в техническата част или в това какво правят в процеса на присъединяване, а преди всичко в това доколко се придържат към нашите ценности“, каза Кос.

Тя добави, че връщането на останките на Ратко Младич в Белград ще бъде „много важен тест за това какво ще се случи през следващите дни“.

„Разбира се, това ще бъде и много важен тест за спазването на Общата външна политика и политика на сигурност“, заяви еврокомисарят преди срещата на държавите членки на ЕС с техните колеги от Западните Балкани, която се провежда в Ирландия.

Томас Бърн, ирландският министър по европейските въпроси, чиято страна в момента председателства ЕС, предупреди, че държавно погребение на осъдения за военни престъпления Ратко Младич или участието на членове на сръбското правителство в погребението са неприемливи за Европейския съюз.

Той потвърди, че европейските представители „работят много зад кулисите“ по този въпрос.

„Мисля, че държавно погребение би било неприемливо. Доколкото разбирам, всъщност няма държавно погребение, но е напълно възможно високопоставени представители на правителството да отдадат почит на този човек. Това също е неприемливо“, заяви Бърн.

Министърът определи събитията в региона на Западните Балкани през 90-те години като „отвратителни“.

„Но нека няма съмнение - това, което се случва там, според мен продължава да причинява болка на хората, особено в този регион, но и в някои държави членки на Европейския съюз“, каза Бърн.

Самолетът, превозващ тялото на Ратко Младич, който почина на 27 август в Хага, кацна на белградското летище „Никола Тесла“ в четвъртък, 3 септември. Освен членове на семейството, на борда са били и сръбският министър на правосъдието Ненад Вуич и двама от бойните другари на Младич.

Ковчегът с тялото на Младич е бил покрит със сръбския флаг и пренесен от членове на сръбската армия

Синът му заяви, че Младич ще бъде погребан в понеделник, 7 септември, на гробището „Топчидер“.

Сръбският президент Александър Вучич по-рано заяви, че очаква синът на Младич „да информира всички през следващите дни какво желае семейството“. Той добави, че държавата ще бъде готова да предостави всякаква логистична, транспортна и друга подкрепа, както и да помогне за поддържането на обществения ред, мира и сигурността.

По-рано министър Вуич заяви, че Младич ще бъде погребан с най-високи държавни почести. Впоследствие Европейската комисия обяви, че от сръбските власти зависи каква роля ще имат в погребението на военния престъпник Ратко Младич, но подчерта, че възхваляването на военни престъпници противоречи на най-основните европейски ценности и няма място нито в Европейския съюз, нито в държавите кандидатки.

Ирландският министър по европейските въпроси заяви, че е време миналото да бъде оставено зад гърба и да се работи за помирение, както и да продължи процесът на помирение в региона.

Хагският трибунал осъди Ратко Младич на доживотен затвор на 8 юни 2021 г.

Той беше признат за виновен за извършения през лятото на 1995 г. геноцид срещу около 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница, защитена от ООН зона.