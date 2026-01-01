Мъж, издирван от българските власти с Европейска заповед за арест, е задържан в Гърция, съобщи гръцката полиция.

Арестът е извършен в ранните часове на 4 септември на граничния пункт „Кипи“ в област Еврос. Мъжът е пристигнал от Турция и е бил спрян за проверка при влизането си на гръцка територия.

При проверката е установено, че срещу него е издадена Европейска заповед за арест от българските власти за престъпления, свързани с транспорта и съобщенията.

Мъжът е задържан и е предаден на компетентните гръцки съдебни власти, които трябва да разгледат процедурата по предаването му на България.

Гръцката полиция не съобщава името, възрастта или националността на задържания, както и допълнителни подробности за престъплението, за което е издирван.

Според информация, публикувана от български медии, издирването е свързано с пътнотранспортно произшествие.