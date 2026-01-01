Задържаха и обвиниха 17-годишен младеж за държане с цел разпространение на близо 10 кг коноп в София, съобщиха от обвинението.

На 4 септември Софийска градска прокуратура (СГП) обвини 17-годишен младеж за това, че на 3 септември, около 17,00 ч. в автомобил в град София, ж.к. „Овча купел“ 2, държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества - 10 броя плика, съдържащи 9 970,24 грама коноп.

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С постановление на дежурен прокурор обвиняемият е задържан за срок до 48 часа.

Досъдебното производство е образувано на 3 септември и се води от 06 РУ-СДВР под ръководството и надзора на СГП.

Предстои СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.