Дилър на кокаин е задържан при специализирана полицейска операция, насочена към противодействие на престъпленията, свързани с наркотични вещества, съобщиха от полицията.

Около 18.30 часа на 23 август по главен път I-2, в района на село Ушинци, е спрян лек автомобил, управляван от 47-годишния мъж от град Варна. При извършените процесуално-следствени действия /претърсване/ в автомобила са открити различни разфасовки с общо 30 грама бяло прахообразно вещество.

На направения нарко-полеви тест съдържанието на полиетиленовите пликове реагира положително на кокаин. Мъжът е задържан в сградата на РУ-Лозница. По случая се води разследване за извършено престъпление.

В хода на разследването криминалисти от ОДМВР-Разград са потърсили съдействие от служители на ОДМВР-Варна за установяване на имоти, обитавани от задържания. При извършените на 24 август съвместни действия на адрес в град Варна са открити и иззети 1,185 килограма кокаин и над 6000 евро в различни банкноти.

Работата по случая продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Разград, която постанови 72-часова мярка "задържане под стража“.