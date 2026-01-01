Мъж нападна и ограби 53-годишен мъж инвалидна количка във Велинград, съобщиха от полицията.

В резултат на бързи и професионални действия екипи от РУ – Велинград установиха самоличността, а по-късно и задържаха автора на дързък грабеж.

В първия ден на този месец в РУ – Велинград се получил сигнал от 73-годишна велинградчанка. Възрастната жена с притеснение информирала органите на реда, че 52-годишният ѝ син, който е инвалид, е бил нападнат от непознат мъж, докато е бил в инвалидната си количка.

В резултат на това извършителят взел чантичката, която била на врата му, с намиращите се в нея мобилен телефон и сумата от 100 евро.

В резултат на предприетите действия скоро екипи на управлението установили, че автор на посегателството е 27-годишен жител на велинградския квартал „Анезица“. Мъжът обаче се укривал от органите на реда, но скоро бил засечен и задържан в ареста за срок от 24 часа.

По случая се води разследване под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.