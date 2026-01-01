Феновете на най-екстремното риалити в телевизионния ефир „Игри на волята“ ще могат да се потопят в любимото приключение чрез новата Roblox игра Desafio: Tribe Clash. Създадена специално за платформата, тя превръща познатите елементи на предаването – емблематичните арени, оспорваните битки и напрежението от елиминациите – в самостоятелно преживяване. В него играчите трябва да разчитат не само на бързина и умения, но и на точна стратегия, тактически съюзи и правилни решения.

Roblox е глобално виртуално пространство, в което милиони потребители ежедневно създават, изследват и споделят съдържание. Платформата осигурява идеалната среда, в която телевизионният феномен „Игри на волята“ да се превърне в достъпно и динамично гейминг преживяване за всеки фен. Чрез него аудиторията става активен участник, който изгражда собствена история и стратегия в играта.

Проектът Desafio: Tribe Clash е естествена стъпка в стратегията на NetInfo за развитие на хибридни медийни продукти, които разгръщат силата и потенциала на телевизионното съдържание. При тях любимите формати и предавания продължават да живеят в дигиталната среда и достигат до аудиторията по иновативен начини.

„Игри на волята“ влиза в Roblox. А този път волята е твоя. Играй през септември.