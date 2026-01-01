КНСБ постави 25 основни изисквания към изпълнението на управленската програма на правителството за периода 2026–2030 г. От синдиката настояват успехът на реформите да не се измерва единствено с приети закони и стратегии, а с реалния ефект върху доходите, заетостта, трудовите и социалните права и качеството на публичните услуги.

Сред основните приоритети е разработването на ясна и предвидима политика по доходите. КНСБ настоява за устойчив ръст на реалните възнаграждения, ограничаване на нископлатената заетост и постепенно сближаване на доходите със средноевропейските нива.

От синдиката искат и данъчната, осигурителната и бюджетната политика да бъдат оценявани не само според финансовите показатели, но и според способността им да намаляват неравенствата и да гарантират достъп до качествени публични услуги.

Всяка реформа да има срок, финансиране и измерим резултат

КНСБ настоява всяка съществена реформа да бъде подкрепена с необходимия финансов ресурс, конкретни срокове за изпълнение, отговорни институции и ясни измерими показатели.

Според синдиката така ще може да се установи не просто дали една мярка е приета, а дали действително е довела до икономически и социален резултат.

Особено внимание се обръща на индустриалната политика. КНСБ смята, че тя трябва да запазва националния производствен капацитет, да насърчава инвестициите и производството с по-висока добавена стойност и да създава качествени работни места.

Според конфедерацията публичното финансиране, инвестиционните стимули и обществените поръчки трябва да бъдат обвързани и със социални критерии.

КНСБ настоява за защита на работещите при зеления и дигиталния преход

Зеленият, технологичният и дигиталният преход трябва да бъдат управлявани и като социален процес, посочват от КНСБ.

От синдиката искат предварителна оценка на въздействието върху заетостта, възможности за обучение и преквалификация и защита на доходите при професионален преход.

Сред акцентите е и навлизането на изкуствения интелект на работното място. КНСБ настоява за човешки контрол, прозрачност и право на информация и оспорване на решенията, когато алгоритмични системи влияят върху работещите.

Повече защита на пазара на труда

Синдикатът настоява за политики, насочени към качествена и устойчива заетост, професионална адаптация и подкрепа за младите хора и уязвимите групи.

КНСБ иска и предвидима политика по трудовата миграция, която едновременно да отговаря на нуждите на бизнеса и да гарантира защита и равно третиране на работниците от трети държави.

Социалният диалог според конфедерацията трябва да бъде част от самия механизъм на управление. Синдикатите и работодателите трябва да бъдат включвани в процеса преди вземането на решения, а законодателството трябва да насърчава колективното трудово договаряне.

Борба с бедността и промени в пенсионната система

Сред останалите приоритети са намаляването на бедността и неравенствата, реформа на общественото осигуряване и пенсионната система, устойчиво финансиране на образованието, науката и здравеопазването.

КНСБ поставя акцент и върху кадровата и доходната политика в публичния сектор.

В енергетиката синдикатът настоява да бъде намерен баланс между сигурността на системата, конкурентоспособността на индустрията и защитата на домакинствата.

Сред предложенията са развитие на ядрената енергетика, запазване на необходимите базови и балансиращи мощности и мерки за защита на енергийно бедните домакинства.

Искания и за „Български пощи“, транспорта и ВиК сектора

Конкретни предложения са отправени и в сферите на транспорта, културата, регионалната политика, ВиК сектора, земеделието и околната среда.

Особено внимание КНСБ обръща на „Български пощи“. Според конфедерацията стабилизирането на дружеството не трябва да бъде отлагано до края на управленския период.

Необходими са незабавни мерки за финансово оздравяване и модернизация, както и за защита на човешкия ресурс, посочват от синдиката.

Основното послание на КНСБ е, че успехът на управленската програма трябва да се оценява по това как се променя реалният живот на хората – техните доходи, работни места, социална сигурност и достъпът им до качествени публични услуги.