Сигнали за поставени взривни устройства са получени в различни институции в София, Кюстендил и Ловешко.

На място са извършени проверки съгласно стандартната процедура за действие при подобни заплахи. При проверките в детските заведения в Кюстендил не са открити опасни предмети или взривни устройства.

В Дупница са подадени сигнали в четири детски градини. Към момента няма повече подробности за сигналите в София. В групи в социалните мрежи родители споделят, че са били привикани от възпитателите да вземат децата си заради постъпили „сигнали за терористични актове“.

Пет сигнала за поставени взривни устройства са постъпили в Ловешко, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Заплахите са отправени чрез имейли около 12:00 часа.

Сигнали за бомби са получени в четири училища в Тетевен. Там е направена проверка, но не е установена заплаха.

Другият сигнал е постъпил в училището в ловешкия затвор. Органите на реда не са предприели никакви действия, тъй като учебното заведение там е със специален режим на достъп.