Световната здравна организация (СЗО) осъди атаките срещу нейни складове в Украйна, като съобщи, че три от тях са били повредени или унищожени при въздушни удари през последните три месеца, предаде Франс прес.

Един от основните складове на СЗО в Киевска област, в който се е съхранявало хуманитарно медицинско оборудване и консумативи, е бил унищожен при въздушен удар рано вчера. При атаката няма пострадали служители на организацията.

"Достъпът до обекта остава ограничен заради гъстия дим и опасенията за сигурността. В момента се оценяват потенциалните щети и загубите на запаси", заяви говорител на организацията.

СЗО съобщи, че удар по склад в Днепър преди две седмици е унищожил половината от медицинските консумативи, предназначени за около 225 000 души. Друг склад в Киевска област е бил повреден през юли.

Зеленски: В поразения от руските сили склад в Киевска област е имало боеприпас

"Тези атаки са част от по-широк модел, който засяга хуманитарните операции в цялата страна", подчерта говорителят на СЗО.

От началото на 2026 г. са регистрирани най-малко 20 атаки срещу складове, съхраняващи хуманитарни доставки, включително 15 срещу обекти с медицински консумативи.

Говорителят подчерта, че доколкото му е известно всички складове, всички обекти на ООН и всички обекти на СЗО са обозначени, а местоположенията им са предоставени на всички страни в конфликта.

От началото на руската инвазия през 2022 г. СЗО е регистрирала повече от 3000 атаки срещу здравни услуги в Украйна.