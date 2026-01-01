Запасите от природен газ в Европейския съюз в момента възлизат на около 65 процента от капацитета на газохранилищата, заяви днес на пресконференция говорителката на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен, предаде Ройтерс.

Координационната група, създадена от ЕС за анализиране на пазара на природен газ, е провела среща в четвъртък, на която е решила да запази насоките си към страните от ЕС относно съхранението на газ, каза говорителката и допълни, че съществуващите мерки са достатъчни, за да се гарантират газовите доставки за предстоящия зимен сезон.

„Засега няма нужда от допълнителни мерки“, посочи Итконен.

По думите ѝ членките на ЕС са били информирани, че достигането на ниво на запълване на газохранилищата от 80 процента ще бъде достатъчно, за да се покрият нуждите от газ за предстоящата зима, въпреки че европейските разпоредби определят обща цел от 90 процента.

Законодателството на ЕС в областта на съхранението на газ също така осигурява допълнителна гъвкавост, като позволява на Европейската комисия да намали целта с 5 процентни пункта чрез делегиран акт, изтъкна Итконен.

ЕК продължава да следи нивата на запасите и поддържа връзка със страните членки относно напредъка им при запълването на съоръженията, подчерта тя.

Европейските газови хранилища са запълнени средно на ниво от 65,85 процента към вчера, 3 септември, сочат данни на Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура (Gas Infrastructure Europe - GIE).

Страните, в които нивата в газохранилищата са най-високи, са Полша (94,25 на сто), Португалия (93,08 на сто) и Италия (83,25 на сто), докато в Латвия (45,47 на сто), Нидерландия (48,21 на сто) и Словакия (50,75 на сто) са най-ниски. В България запасите от газ са на ниво 62,63 на сто, според данните на Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура.