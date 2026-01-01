Десет случая на инфекция с вируса на западнонилската треска са регистрирани в Хърватия от началото на годината, като шестима от заразените са развили по-тежка клинична картина и са били хоспитализирани, предаде хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1. Смъртни случаи няма, а Хърватският институт за обществено здраве (ХИОЗ) оценява епидемиологичната ситуация като нормална.

Четири от регистрираните инфекции са били асимптоматични, отбелязва Ен1. Най-много случаи са установени в Загреб и Загребска област – общо пет. По два случая има в Крапинско-Загорска област и Осиешко-Баранска област, а един е регистриран в Копривнишко-Крижевацка област.

Повечето заразени, както и през предходни години, са от континенталната част на Хърватия, посочва ХИОЗ.

Броят на регистрираните инфекции се е увеличил значително през последните дни, обелязва Ен1. На 27 август институтът съобщи за шест случая, от които трима души са били хоспитализирани, а три инфекции са били без симптоми.



При потвърждаване на инфекция епидемиологичните служби предприемат противоепидемични мерки, включително дезинсекция в района, в който е пребивавал заразеният.

Около 70-80 процента от инфекциите с вируса протичат без симптоми, уточняват от института. Заболяването се предава предимно чрез ухапване от заразен комар и не се разпространява при обичаен контакт между хора. Сезонът с най-висока активност на комарите е през лятото и началото на есента.

При симптоматичните случаи най-често се наблюдават треска, главоболие, мускулни и ставни болки, слабост, гадене, повръщане и понякога обрив. Тежки неврологични форми се развиват при по-малко от един процент от заразените.

ХИОЗ препоръчва използването на репеленти, носенето на дрехи с дълги ръкави и крачоли и поставянето на мрежи против комари. Препоръчва се също редовно отстраняване на застояла вода около домовете, където комарите могат да се размножават.