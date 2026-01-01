Най-малко десет души загинаха, а десетки бяха ранени при взрива във военно поделение в боливийската община Виача, на около 30 км от Ла Пас, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

Експлозията избухнала към 14:30 ч. местно време (18:30 ч. по Гринуич) в зона за съхранение на пиротехника, посочиха властите.

Макар и причината за взрива тепърва да се изяснява, според властите той е настъпил в складове с фойерверки на Министерството на отбрана.

Ръководителят на местните здравни власти Рита Небраска съобщи пред местна телевизия, че се предполага, че между 10 и 15 души са загинали, а 62 са ранени. Четиринайсет от пострадалите са настанени в болници в Ла Пас, включително момиче с изгаряния от трета степен, заяви тя.

Полицията обяви, че над 50 души са ранени, а десетки домове са пострадали, като щетите по тях са най-вече счупени прозорци от взривната вълна.

По-рано бе съобщено за най-малко 58 пострадали и нито един загинал.

На територията на военния комплекс са разположени линейки, полицаи и медицински екипи, за да направят оглед на щетите и да откарат ранените в лечебни заведения.

Небраска сподели предупреждение от пожарникарите, че на мястото има източник на топлина, който повишава опасността от нова експлозия, и призова гражданите да не приближават в радиус от 150 метра местопроизшествието.