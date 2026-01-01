Най-малко 50 души са ранени, след като множество пиротехнически изделия са се взривили сред събрало се множество хора в испанския град Нояйн, в провинция Навара. Инцидентът е станал по обяд на балкона на кметството, откъдето са били изстреляни ракети за началото на традиционните празненства в чест на покровителя на града.

Очевидци разказват за моменти на паника, когато няколко ракети са се възпламенили почти едновременно, а поне три от тях са попаднали в тълпата. Хората, сред които е имало и деца, са започнали да бягат, за да се предпазят от експлозиите.

По информация на местните власти пиротехниката е била в ръцете на служител на общината, който я е държал на балкона на кметството. Според съветника по сигурността Луис Мая причината за едновременното възпламеняване на ракетите все още не е изяснена.

„Не знам дали се дължи на невнимание или на блъскане, но всички ракети се възпламениха едновременно“, коментира Мая.

Първоначалната версия на разследването е, че първите две изстреляни ракети са подпалили останалата пиротехника, която е била складирана на балкона.

Трима са в болница

Трима мъже на 41, 53 и 54 години са откарани в Университетската болница на Навара с изгаряния по ръцете и краката. Един от тях е служителят, който е носел пиротехническите изделия.

Други 47 души са получили медицинска помощ в здравния център в Нояйн заради леки наранявания – сред тях изгаряния, натъртвания и болки в ушите. Сред пострадалите има и младо момиче.

На място са били изпратени пожарникари, полицаи и два екипа на спешна помощ. Заради големия брой пострадали е бил обособен временен пункт за оказване на медицинска помощ.

Кадри от мястото показват гъст дим около сградата на кметството, докато хора от тълпата се разбягват по улиците. Свидетели разказват, че за няколко секунди единственото, което са виждали, е бил димът, а силният грохот на ракетите е оглушил присъстващите.

Кметът на Нояйн Микел Наваро определи случилото се като „наистина страшно“.

„Първата ракета излетя нормално, но втората излезе извън контрол“, разказа той пред испански медии.

Разследват причините за инцидента

Причината за взривовете все още се изяснява. Испанската Гражданска гвардия е започнала разследване, което трябва да установи как се е стигнало до едновременното възпламеняване на пиротехническите изделия.

Местните власти благодариха на спасителните екипи за бързата реакция и увериха, че ситуацията вече е овладяна.

Въпреки инцидента празненствата ще продължат по план. Те са посветени на Сан Мигел – покровителя на Нояйн, и тази година са насрочени от 26 до 30 август.

„Сега изглежда, че всичко е под контрол и се надяваме празненствата да продължат нормално. Това е, което искаме“, заяви кметът Наваро.