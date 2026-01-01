Разследват убийството на две сестри в Исперих, бащата им се е самоубил, съобщи пред журналисти окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. Той уточни, че по случая е започнало разследване за убийство.

Момичетата са на 10 и 17 години. Те са били открити в къща в Исперих, която е собственост на техния дядо по бащина линия. Баща им, на 43-44 години, е намерен обесен в постройка в имота.

По думите на Тодоров тримата са били видени за последно живи във вторник следобед. Според съдебния лекар давността на смъртта е около две-три денонощия, което насочва разследващите към извършване на престъплението във вторник или сряда.

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Двете момичета са убити с нож. Оръжието е намерено на местопроизшествието. При първоначалния оглед не са установени следи от насилие или данни за фрактури по телата на децата. Според прокурора това може да означава, че са били нападнати от баща им, докато са спели. Къщата е била заключена, а ключът е намерен в дрехите на починалия баща. На този етап няма данни за намеса на външно лице, каза още Тодоров.

Окръжният прокурор посочи, че причините за трагедията все още се изясняват. Сред проверяваните обстоятелства са финансови затруднения, увлечение по хaзарта и раздялата на бащата с майката на децата. По думите на прокурора мъжът е имал задължения към игрална зала. Той се е занимавал епизодично с транспортна дейност, карал е такси. Баща му е продал земеделски земи, за да осигури средства за закупуването на автомобил, който синът му е възнамерявал да използва като такси. Автомобилът е бил открит с ключовете в контакта.

Около два месеца преди трагедията майката е напуснала домакинството и се е преместила в родното си село, но е продължила да работи в Исперих. Тя е търсила децата, но след като не е успяла да се свърже с тях по телефоните, предположила, че са извън обхват или са на почивка.

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Проверяват се и данни за евентуално домашно насилие. Тодоров уточни, че на този етап не може да бъде направен категоричен извод по този въпрос, тъй като информацията предстои да бъде проверена в Районното управление на МВР в Исперих и в прокуратурата.

Бащата не е имал криминални прояви, но е имал увлечение към хaзарта, каза още окръжният прокурор.

Трагедията е била установена от дядото на момичетата. Той е забелязал, че те не са в дома му, но първоначално предположил, че синът му ги е завел на почивка. След като телефоните им били изключени, влязъл в къщата и открил сина си обесен, а впоследствие били установени и телата на двете момичета, добави Тихомир Тодоров.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около смъртта на тримата и мотивите за извършеното престъпление.